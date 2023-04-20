Орловские строители рассказали, что сдерживает бизнес

Руководители предприятий оценили риски и перспективы работы отрасли.

Орелстат обнародовал результаты выборочного обследования деловой активности строительных организаций Орловской области в первом квартале 2023 года. Оно проводилось по состоянию на 10 февраля. В обследовании приняли участие 23 строительные организации, различные по численности занятых и формам собственности. Результаты социологического опроса показали, что руководители 72 процентов строительных организаций региона оценили экономическую ситуацию в строительстве в первом квартале 2023 года как «нормальную», 20 процентов — как «благоприятную» и лишь 8 процентов — как «неудовлетворительную».

«Индекс предпринимательской уверенности составил минус 5 процентов, в то время как в том же периоде предыдущего года данный показатель был равен минус 12 процентов, — отмечает Орелстат. — По данным проведенного опроса, средняя обеспеченность заказами и финансированием строительных организаций составляет 6 месяцев. Согласно прогнозным данным, во втором квартале текущего года 93 процента руководителей не предполагают снижения объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», в том числе 54 процента руководителей ожидают его рост».

Также в рамках опроса были выявлены основные факторы, сдерживающие деятельность строительных организаций. Так, 47 процентов руководителей организаций отметили погодные условия. Это основной сдерживающий фактор, по мнению представителей строительного бизнеса. Далее следуют: высокая стоимость материалов, конструкций и изделий (41 процент), высокий уровень налогов (35 процентов), высокие ставки коммерческих кредитов (24 процента), неплатежеспособность заказчиков (19 процентов), недостаток заказов на работы (18 процентов), конкуренция со стороны других строительных фирм и недостаток квалифицированных рабочих (по 13 процентов), недостаток финансирования (8 процентов) и недостаток материалов (2 процента).

ИА «Орелград»