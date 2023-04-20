Орловский врач рассказал в Госдуме о вреде вейпов

Главный врач Студполиклиники ОГУ принял участие в обсуждении нового закона.

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, главный врач Студенческой поликлиники вуза Александр Котов принял участие в обсуждении проекта нового федерального закона. Мероприятие прошло в стенах Госдумы. Напомним, что на днях Госдума приняла закон об ужесточении правил оборота так называемых вейпов. В стране вводится запрет на продажу устройств и жидкостей несовершеннолетним лицам, на демонстрацию вейп-продукции на витринах магазинов и т.д.

«Основная задача закона – пресечение популяризации курения среди несовершеннолетних, — пояснили в ОГУ. — Вейпы популярны среди молодежи, потому что имеют привлекательный дизайн, аромат и позиционируются, как «безопасная альтернатива» сигаретам. Однако вреда от вейпов ничуть не меньше, а то и больше».

Об этом парламентариям рассказывали эксперты, мнение которых учитывалось при обсуждении законопроекта. Ведь производители электронных устройств зачастую ставят под сомнение негативное воздействие выпускаемой ими продукции на здоровье потребителей и говорят об ущемлении своих прав как представителей бизнеса. Эксперты же говорят о том, что в состав жидкости, использующейся для нагревания и использования в вейпах, входят опасные для здоровья вещества, например, глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, а иногда и никотин.

«Что происходит с основой курительной смеси – глицерином и пропиленгликолем при нагревании? – говорит Александр Котов. — Образуется формальдегид – вещество, относящееся к первой группе канцерогенов. Токсичные пары вейпов также содержат диоксид серы, аммиак, хлор, акролеин, который, кстати, является чрезвычайно токсичным веществом, и его использовали во время Первой мировой войне в качестве химоружия».

К тому же, при нагревании происходит химический и термический ожог слизистой, отмечает также эксперт. Если обычная сигарета имеет фильтр и ограниченный размер, которые не позволяют получить ожог, то вейп может разогреться и до 300 градусов. По мнению Александра Котова, принятый закон – это только первый шаг к борьбе с курением вейпов, поскольку проблема носит массовый характер, а потому ее решение требует комплексного подхода.

ИА «Орелград»