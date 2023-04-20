Раненным бойцам СВО в Орле соберут первомайскую помощь

Профсоюзы начали цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 1 Мая.

В Орловской области стартовал цикл мероприятий, приуроченных к празднованию Первомая. Как сообщает региональная Федерация профсоюзов, для пользователей социальной сети «ВКонтакте» уже стартовала акция «Первомай. Живая открытка». Она продлится по 5 мая. Желающим принять в ней участие надо сделать фотографию с повторением сюжета любой советской первомайской открытки. При этом следует добиваться максимально сходства с оригиналом. Фотографию с реконструированной открыткой нужно разместить в группе Федерации профсоюзов Орловской области в соцсети «ВКонтакте». Участвовать можно индивидуально или коллективами, привлекать к участию родных, в том числе и детей.

Кроме того, в рамках первомайских мероприятий Федерация профсоюзов Орловской области объявила гуманитарную акцию в поддержку участников специальной военной операции. До 24 апреля все желающие могут принести одежду и обувь для раненых бойцов, которые находятся на лечении в госпитале №1 Белгорода. До 1 мая орловские профсоюзы доставят собранные вещи по назначению.

«Также определен ряд дополнительных мероприятий, приуроченных к празднованию Первомая, — говорят в Федерации профсоюзов. — В образовательных учреждениях области планируется провести серию «Профсоюзных уроков», посвященных профсоюзам и человеку труда. Теме труда будет посвящен и региональный конкурс проектов «Человек славен трудом», старт которому будет дан 29 апреля, а подведение итогов планируется к 7 октября».

В ходе первомайской акции планируется провести встречу с губернатором и заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, добавили в Федерации. Также рекомендуется обсудить текст резолюции Федерации независимых профсоюзов России на заседаниях двух- и трехсторонних комиссий, на собраниях профсоюзного актива и в трудовых коллективах.

ИА «Орелград»