Уволилась главбух, которая вела «тройную» бухгалтерию в ТТП Орла

Депутаты Горсовета предположили, что исполняющую директора предприятия держат на месте насильно.

На заседании профильного комитета 20 апреля обсудили результаты контрольного мероприятия КСП по проверке эффективности деятельности МУП «ТТП».

Основные надежды возлагаются на правоохранителей, которые рассматривают материалы аудиторов. Управлением муниципального имущества и землепользования со своей стороны направлено в ТТП обращение о недопустимости нарушений. Исполняющая обязанности руководителя предприятия Татьяна Иванова сообщила, что большинство сотрудников, допускавших просчеты, уже уволилось, в том числе и бухгалтер с 3 марта. Ей вменяют отсутствие достоверного и полного учета наличных денежных средств, наличие нескольких касс и кассовых книг, отсутствие контроля за работой контрольно-кассовой техники и терминалов в подвижном составе, отсутствие первичных документов, подтверждающих приход денежных средств в кассу, неправомерное расходование денежных средств без оправдательных документов и т.д.

Председатель комитета Владимир Бутусов предположил, что бухгалтер скорее профессионал своего дела, раз ведет параллельно сразу тройной бухучет. Он также поинтересовался квалификацией исполняющей обязанности директора.

«Не насильно ли мы вас держим?» — задал вопрос Владимир Бутусов.

Представитель УМИЗ пояснила, что конкурс на замещение должности руководителя ТПП не привлек участников. Татьяна Иванова единственная из сотрудников предприятия, кто согласился пойти в руководители.

Председатель Горсовета Василий Новиков предложил нанять команду специалистов, если это сможет выровнять экономическую ситуацию. По его мнению, ТТП может приносить по 12 млн рублей убытков в месяц, а не 20 как сейчас. Василий Новиков подчеркнул, что на поддержание деятельности транспортного предприятия идут деньги населения.

«А мы объяснить не можем», — воскликнул Новиков.

Политик так же признал, что Горсовет зря «умалчивал какие-то вопросы» и необходимость ежегодного повышения тарифов на проезд в соответствии с инфляцией.

ИА «Орёлград»