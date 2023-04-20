В Орле депутаты потребовали адреса не закрывшихся «наливаек»

Видимо, вопреки мораторию, туда нагрянут с проверками.

Вопрос о результатах работы администрации города Орла по установлению границ территорий, прилегающих к многоквартирным домам и учреждениям образования, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, обсудили на заседании профильного комитета Горсовета Орла 20 апреля.

В областной столице должны были закрыть или переформатировать 31 заведение. Они находились ближе 50 метров к многоквартирным домам, рядом с образовательными учреждениями или имели зал площадью менее 50 кв.м. «Наливайкам» дали шесть месяцев на приведение своей деятельности в соответствие с законом, пять закрылись. 26 под вопросом, сообщила руководитель управления экономического развития администрации Орла Анастасия Сурнова.

Проверка их деятельности в компетенции областного Департамента промышленности, однако в связи с мораторием мероприятия не проводятся. Депутаты Сергей Швалов и Юрий Грачев потребовали список. Также народные избранники отметили, что возможно привлечение к проверкам полиции.

Председатель комитета Владимир Бутусов отметил, что «разборки братьев-алкоголиков» у таких заведений плохо влияют на подрастающее поколение. Вопрос нужно решать, призвал депутат.