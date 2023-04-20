В Орле открылась большая выставка в честь Пасхи

Посмотреть экспозицию можно в краеведческом музее.

Выставка «Светлое Христово Воскресение», организованная артелью православных художников, заняла три больших зала.

В первом зале представлены работы лучших современных орловских мастеров, которые создавались для храмов и монастырей нашей митрополии и других епархий, а также частных собраний. На выставке представлены произведения в различных видах церковного искусства: иконописи, живописи, мозаике, ДПИ, в сфере профессиональной реставрации.

Второй зал занимает выставка живописца, действующего православного священника Алексея Комова «Орёл крупным планом». Он известен своими масштабными полотнами на темы, связанные с «малой родиной».

Третья составляющая экспозиции – это фотовыставка, которая рассказывает о жизни воспитанников болховской православной гимназии-пансиона во имя преподобного Сергия Радонежского. Снимки сделаны участниками Орловского фотографического общества, которое действует при Орловском краеведческом музее.

Возрастное ограничение: 0+.

ИА «Орёлград»