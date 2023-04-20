В Орле в сквере семьи установят общественный туалет

Уборная будет современной – модульной.

Больную для нашего города тему обсудили на заседании профильного комитета Орловского городского Совета народных депутатов.

О том, что общественных туалетов в Орле слишком мало, говорят постоянно и повсеместно. Однако проблема решается медленно.

Сейчас в городе насчитывается 13 общественных туалетов и 14 биотуалетов. Также кабинки для оправления естественных нужд временно устанавливаются на ярмарках выходного дня.

Оказалось, что в этом году планируется установить ещё один постоянный общественный туалет – в центре города, в сквере Семьи.

Как сообщает пресс-служба горсовета, депутаты рекомендовали администрации Орла проработать вопрос о выделении под данные цели мест, отведённых под нестационарную торговлю, а также рассмотреть возможность заключения концессионного соглашения в данной сфере.

ИА «Орёлград»