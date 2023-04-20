В Орловской области порядка 1200 многодетных в очереди на земельные участки

Аналогичная цифра была в 2013 году.

О поддержке многодетных семей на заседании профильного комитета Орловского областного Совета 19 апреля рассказала член Правительства региона – руководитель Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина.

За пять последних лет количество многодетных семей на Орловщине выросло на 37%, доложила чиновница. Сейчас этот статус имеют 8423, воспитывая около 25 тыс. детей. На поддержку многодетных в 2022 году регион направил 444 млн рублей. Это единое пособие при рождении малышей, ежемесячное пособие, компенсации жилищных расходов, прибавка к пенсиям матерям, семейный капитал (137 147,1 рубля) и т.д. Многодетные имеют и льготы, например могут рассчитывать на получение земельного участка.

«Есть некоторые сложности: в городе Орле, есть проблемы с инфраструктурой, — отметила Ирина Гаврилина. — Зачастую инфраструктура дороже самих участков. Порядка 1200 человек в очереди. Движение в этом направлении будет, средства выделяются», — сообщила чиновница.

Примечательно, что в Орловской области 1200 многодетных семей претендовали на получение земельных участков и в 2013 году. Такие данные озвучивала в интервью начальник Управления государственного имущества Орловской области Екатерина Терляева. Помимо многодетных семей, право на земельные участки на льготной основе имеют ветераны ВОВ, семьи с детьми-инвалидами, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

ИА «Орелград»