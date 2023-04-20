В связи с СВО Орел отказался от ликвидации двух МУПов

Город должен избавиться от муниципальных предприятий по федеральному требованию.

МУПы должны быть преобразованы в акционерные общества (АО) или бюджетные учреждения, в крайнем случае — ликвидированы. Заместитель начальника управления муниципального имущества администрации Орла Людмила Дудина доложила, что работающими остаются 10. В планы реорганизации внесены коррективы: «Орелбыт» и БПХ решено преобразовать в акционерные общества, а не ликвидировать.

«Наше видение время поменяло», — пояснила чиновница.

Предприятия являются теперь важной частью территориальной обороны в связи с проведением специальной военной операции.

В общества также в 2024 году планируют преобразовать аптеки, предприятие обрядовых услуг.

ИА «Орелград»