В связи с СВО Орел отказался от ликвидации двух МУПов

20.4.2023 | 19:06 Новости, СВО

Город должен избавиться от муниципальных предприятий по федеральному требованию.

МУПы должны быть преобразованы в акционерные общества (АО) или бюджетные учреждения, в крайнем случае — ликвидированы. Заместитель начальника управления муниципального имущества администрации Орла Людмила Дудина доложила, что работающими остаются 10. В планы реорганизации внесены коррективы: «Орелбыт» и БПХ решено преобразовать в акционерные общества, а не ликвидировать.

«Наше видение время поменяло», — пояснила чиновница.

Предприятия являются теперь важной частью территориальной обороны в связи с проведением специальной военной операции.

В общества также в 2024 году планируют преобразовать аптеки, предприятие обрядовых услуг.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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