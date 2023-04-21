ГИБДД нашло недостатки на трассе «Орёл-Ефремов»

Сотрудники областного Управления обследовали трассу.

Состояние автодороги регионального значения изучили сотрудники отделения ГИБДД по Залегощенскому району. Ранее эта трасса уже обследовалась.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, были выявлены следующие недостатки: дефекты в виде выбоин, просадки, колейности, занижение обочины, отсутствие дорожной горизонтальной разметки. Как минимум одной из причин этого стало ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию автомобильной дороги.

ГИБДД вынесло официальное предостережение о недопустимости нарушений и устранении недостатков, направив его собственнику объекта.

Сообщается, что обследование проводилось с помощью универсальной дорожной рейки, которую автоинспекция получила в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

ИА «Орёлград»