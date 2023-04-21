Количество свиней в Орловской области приблизилось к миллиону

В сельхозорганизациях регион продолжает расти поголовье животных.

Орелстат обнародовал оперативные данные о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области. Отчет представлен за январь-март 2023 года. По состоянию на 1 апреля общее стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций региона насчитывало 129 тысяч голов, что на 18,2 процента больше, чем было по состоянию на 1 апреля 2022 года. При этом коров насчитывается 34,1 тысячи голов, что на 3,1 процента больше, чем годом ранее.

Показатели выросли и по другим направлениям. Например, в регионе продолжает расти поголовье свиней, которое планомерно приближается к отметке в один миллион голов. На отчетную дату в организациях АПК насчитывалось уже 983 тысячи свиней, или на 16,6 процента больше, чем было год назад. Данная статистика не учитывает свиней, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан. Можно предположить, что с учетом домашних свиней общее количество этих животных в регионе уже перешагнуло психологический рубеж в миллион голов.

При этом статистики зафиксировали сокращение на 18,5 процента по сравнению с прошлым годом поголовья мелкого рогатого скота. В частности, овец в сельхозорганизациях региона содержится всего 2,9 тысячи голов. Что касается птицы, то на 1 апреля 2023 года было зарегистрировано 1,929 миллиона голов, или 99,8 процента к уровню 2022 года.

«В первом квартале текущего года сельхозтоваропроизводителями произведено 84,5 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе (148,1 процента к аналогичному периоду 2022 года), 27,6 тысячи тонн молока (98,3 процента) и 5,2 миллиона яиц (106 процентов, — сообщает также Орелстат. — Объемы производства мяса (в живом весе) выросли по следующим видам скота: крупного рогатого скота — на 12,1 процента, свиней – на 66,6 процента, птицы – на 5,8 процента».

Надой молока на одну корову в сельхозорганизациях в рассматриваемом периоде текущего года сложился на уровне прошлого года и составил 1576 кг. Продуктивность коров увеличилась в девяти муниципальных образованиях, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 56 яиц.

ИА «Орелград»