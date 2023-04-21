Миллионы на благоустройство в Орле потратили с нарушениями

«Недостатки» были выявлены аудиторами при проведении выборочной проверки.

Как уже сообщал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области презентовала в стенах регионального парламента отчет о своей деятельности за 2022 год. Из него следует, что в рамках реализации возложенных на КСП полномочий одним из первоочередных векторов контроля ежегодно являются расходы на реализацию государственных программ Орловской области в сфере строительства, благоустройства и дорожной деятельности. В 2022 году указанные направления были проверены при проведении пяти контрольных мероприятий.

Так, в рамках аудита были проверены бюджетные расходы в размере 374,729 миллиона рублей на реализацию государственной программы «Формирование современной городской среды». Проверке подверглись четыре муниципальных образования: администрации Знаменского и Покровского районов, городов Мценск и Орел. В результате было выявлено 56 нарушений действующего законодательства на общую сумму 13,794 миллиона рублей. Из них 88,5 процента – это нарушения в сфере закупок для муниципальных нужд, допущенные при приемке и оплате работ, не предусмотренных сметной документацией.

По данным КСП, также было выявлено неправомерное согласование замены материалов с ухудшенными потребительскими характеристиками по сравнению с утвержденными сметой, факты оплаты заказчиками фактически невыполненных работ, непринятия мер по истребованию с подрядчиков обеспечения гарантийных обязательств. Выявленные нарушения послужили основанием для внесения в адрес объектов контроля семи представлений и одного предписания, содержащих 34 пункта требований, которые были признаны обоснованными и подлежащими исполнению.

Что касается принятых мер, то органами контроля в сфере закупок в отношении одного должностного лица было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения. Администрациями проверенных муниципальных образований к дисциплинарной ответственности были привлечены два должностных лица. Также была проведена претензионно-исковая работа по отношению к нарушившим обязательства подрядчикам. По ее итогам было предоставлено обеспечение гарантийных обязательств по объектам благоустройства на сумму 268,1 тысячи рублей. Также были начислены штрафные санкции на сумму 3,488 миллиона рублей.

Приняты меры по устранению подрядчиками недостатков выполненных работ на сумму 1,052 миллиона рублей. Из них работы по укладке газонного и асфальтового покрытия в городе Мценске на сумму 569 тысяч рублей с учетом климатических факторов планируются к завершению в срок до 15 июня 2023 года. В региональной КСП подчеркнули, что вопросы описанного аудита находятся на контроле до полного выполнения требований.

ИА «Орелград»