Областной суд «не пожалел» орловского автоподжигателя

21.4.2023 | 12:56 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Мужчине не удалось обжаловать приговор.

Фото: Управление МЧС по Орловской области (иллюстративное)

Преступление произошло в апреле минувшего года в Железнодорожном районе. Орловчанин поджёг Nissan X-Trail, припаркованный у многоэтажки. Как сообщает прокуратура Орловской области, он испытывал «личную неприязнь» к его владельцу.

В итоге Nissan сгорел полностью, а стоявшие рядом Toyota Corolla и Volkswagen Passat оказались сильно повреждены. Районный суд признал мужчину виновным по статье УК «умышленные уничтожение или повреждение имущества», квалифицировав нанесённый ущерб как значительный.

Приговором стали два года колонии-поселения. Кроме того, суд поручил взыскать с орловчанина компенсацию материального ущерба (около 3,2 миллиона рублей). На его имущество наложили арест.

Мужчина не согласился с приговором, но Орловский областной суд оставил вердикт без изменений.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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