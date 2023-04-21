Областной суд «не пожалел» орловского автоподжигателя

Мужчине не удалось обжаловать приговор.

Преступление произошло в апреле минувшего года в Железнодорожном районе. Орловчанин поджёг Nissan X-Trail, припаркованный у многоэтажки. Как сообщает прокуратура Орловской области, он испытывал «личную неприязнь» к его владельцу.

В итоге Nissan сгорел полностью, а стоявшие рядом Toyota Corolla и Volkswagen Passat оказались сильно повреждены. Районный суд признал мужчину виновным по статье УК «умышленные уничтожение или повреждение имущества», квалифицировав нанесённый ущерб как значительный.

Приговором стали два года колонии-поселения. Кроме того, суд поручил взыскать с орловчанина компенсацию материального ущерба (около 3,2 миллиона рублей). На его имущество наложили арест.

Мужчина не согласился с приговором, но Орловский областной суд оставил вердикт без изменений.

ИА «Орёлград»