Областные власти сдадут в аренду жеребца и кобылу

«Табун лошадей» и ипподром вместе с ним выставлен на электронные торги.

Департамент государственного имущества и земельных отношений выступил организатором аукциона, победители которого получат право заключения договора аренды имущества Орловской области. Все это имущество находится в составе казны региона. Прием заявок продлится до 4 мая. Аукцион проведет оператор универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ». Всего сформировано семь лотов, причем каждый из них заслуживает внимания.

Например, лот № 2 представляет собой объект движимого имущества. Речь идет о племенном жеребце по кличке Гандбол, 1995 года рождения. Жеребец имеет инвентарный номер и обитает в Орле на улице Высоковольтной, то есть на Орловском ипподроме. Его целевое назначение: «испытание лошадей на ипподроме, предоставление услуг в области животноводства, содержание лошадей». Начальная минимальная цена договора, то есть размер ежемесячной арендной платы составляет 2750 рублей. Срок действия договора аренды — 15 лет.

Также областные власти выставили на торги жеребца по кличке Сокол (2008 года рождения), мерина по кличке Ганнибал (2005 года рождения), кобылу по кличке Белла (2015 года рождения), мерина по кличке Максим (2015 года рождения). Начальная минимальная цена договоров на аренду этих животных варьируется от 1100 до 2750 рублей, а взять их в аренду, как и Гандбола, можно сроком на 15 лет. Осмотр «табуна» производится без взимания платы по рабочим дням, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В лот № 7 объединены объекты недвижимого имущества, входящие в состав Орловского ипподрома, в том числе конюшни, дорожка беговая, навозохранилище, павильон, трибуна и др. Также на торги выставлены подвал общей площадью 320,7 квадратных метров в доме №17 по улице Московской в Орле. Этот дом является объектом культурного наследия, поэтому на него, включая подвал, оформлено охранное обязательство. Оно было утверждено в 2016 году приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Начальная минимальная цена договора (размер ежемесячной арендной платы) составляет 76 тысяч рублей.

ИА «Орелград»