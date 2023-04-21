Очаг бешенства зафиксирован в Орловской области

Глава региона распорядился ввести ограничительные меры.

В Орловской области зафиксирован довольно редкий по последнему времени случай бешенства животных. Об этом говорится в указе, подписанном временно исполняющим обязанности губернатора Вадимом Соколовым. Он распорядился о введении ограничительных мер по бешенству животных на основании протокола испытаний Орловской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных». Соответствующее представление также подал начальник областного управления ветеринарии.

В соответствии с указом эпизоотическим очагом по бешенству животных признана территория личного подсобного хозяйства, расположенного на улице Ленина в поселке городского типа Змиевка, Свердловского района. Неблагополучным пунктом по бешенству животных признана не только Змиевка, но и прилегающие к ней в радиусе трех километров природные территории, а также деревни Братское, Нахлестово, Разбегаевка, Котовка и Марьевка, поселки Морозовский и Ленинский Свердловского района.

На период действия карантина в эпизоотическом очаге запрещено лечение восприимчивых к болезни животных, посещение территории посторонними лицами (кроме специалистов государственной ветеринарной службы), ввоз и вывоз восприимчивых животных, в том числе на убойные пункты (за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу). Также под запрет попали перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, снятие шкур с их трупов.

В самой Змиевке временно запрещено проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к бешенству животных. Также утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя заболевания на других территориях Орловской области. Карантин будет отменен через 60 календарных дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного или уничтожения последнего трупа больного животного и проведения мероприятий, предусмотренных планом.

ИА «Орелград»