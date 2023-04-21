Орловчанина осудили за хищение 6,65 миллиона

Суд признал его лидером преступной группы.

Преступление произошло ещё осенью 2018-го года. Группа мошенников из семи человек, которую возглавлял осуждённый, предложила одному из сельхозпроизводителей купить пшеницу по выгодной цене. При этом они изначально даже не собирались выполнять свои обязательства. Незаконной добычей стали 6,65 миллиона рублей, уплаченные за зерно.

Дело рассматривал Ливенский районный суд. Приговором стали 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, последующее ограничение свободы сроком на один год и полумиллионный штраф.

Ранее были осуждены пятеро других подельников. Они получили от 2 лет 11 месяцев до 3,5 года общего режима. Уголовное преследование в отношении ещё одного участника выделено в отдельное производство. Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

ИА «Орёлград»