В облсовете рассказали о силовом давлении на бизнес

Свое видение проблемы парламентариям представил бизнес-омбудсмен.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, на заседании профильного комитета с докладом выступил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин. Он сообщил, что на личный прием в прошлом году к нему обратились 1623 субъекта предпринимательской деятельности и их представителя, что незначительно больше, чем годом ранее.

«Отраслевая характеристика вопросов показывает рост количества жалоб по вопросам уголовного преследования и налогового контроля, — отметил Евгений Лыкин. — Имеет место снижение количества обращений по вопросам контрольно-надзорной деятельности и привлечения к административной ответственности».

Он также назвал основные проблемные темы в сфере предпринимательства – прежде всего, это уголовное преследование предпринимателей и вопросы, связанные с налоговым контролем и налогообложением.

В своем докладе правозащитник выразил обеспокоенность результаты мониторинга уголовного преследования предпринимателей. Так, ссылаясь на данные прокуратуры Орловской области, правозащитник сообщал, что в 2021 году в отношении субъектов предпринимательской деятельности было возбуждено 121 уголовное дело, в 2022 — 86. В прошлом году к уголовной ответственности в регионе было привлечено 37 субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, в докладе приведены данные СУ СК России по Орловской области. Согласно им в 2022 году было возбуждено 21 уголовное дело (в 2021 году – 28), из них 12 были заведены по статьям 173.1-174.1 УК РФ (незаконное образование и незаконное использование документов для образования юрлица, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем). Кстати, 9 уголовных дел были прекращены по нереабилитирующим основаниям.

Из статистических данных, предоставленных уполномоченному УМВД России по Орловской области, следует, что за 2022 год было возбуждено 56 уголовных дел, что на 13 дел больше, чем годом ранее. Из них 47 дел были возбуждены по статье 159 УК РФ (мошенничество). В суды в прошлом году было направлено 36 уголовных дел, из них 33 — по статье 159 УК РФ. Прекращено по нереабилитирующим основаниям 7 уголовных дел.

«Таким образом, анализ представленных данных показывает, что силовое давление на бизнес в регионе остается на высоком уровне», — резюмирует бизнес-омбудсмен.

ИА «Орелград»