В Орле в парке Победы посадили 450 сосен и елей

21.4.2023 | 12:30 Новости, Общество

Ранее губернатор распорядился высадить в городе тысячу новых деревьев.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В рамках исполнения поручения сегодня сотрудники «Спецавтобазы» и волонтёры-общественники провели работы в парке Победы. Деревья для посадки выращивали в лесном хозяйстве Мценского района.

Как сообщает пресс-служба губернатора, ранее в Орле в сквере «Орлята» посадили 36 сосен, в сквере «Разградский» — 108 сосен и 46 елей.

Таким образом, для выполнения губернаторского поручения нужно ещё 360 зелёных насаждений. Планируется, что все они также появятся в парке Победы.

ИА «Орёлград»

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