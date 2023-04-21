В Орле в парке Победы посадили 450 сосен и елей

Ранее губернатор распорядился высадить в городе тысячу новых деревьев.

В рамках исполнения поручения сегодня сотрудники «Спецавтобазы» и волонтёры-общественники провели работы в парке Победы. Деревья для посадки выращивали в лесном хозяйстве Мценского района.

Как сообщает пресс-служба губернатора, ранее в Орле в сквере «Орлята» посадили 36 сосен, в сквере «Разградский» — 108 сосен и 46 елей.

Таким образом, для выполнения губернаторского поручения нужно ещё 360 зелёных насаждений. Планируется, что все они также появятся в парке Победы.

ИА «Орёлград»