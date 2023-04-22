Десятки орловцев побывали под домашним арестом в этом году

Уголовно-исполнительная инспекция отчиталась о работе в первом квартале 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, в стенах этого ведомства прошло совещание по подведению итогов деятельности уголовно-исполнительной инспекции (УИИ). Отчетным периодом стал первый квартал 2023 года. Участники совещания обсудили вопросы комплектования, индивидуально-воспитательной работы, работы по укреплению служебной дисциплины и законности, а также состоянии исполнительской дисциплины, результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и другое.

Была приведена и основная статистика. Согласно ей в отчетном периоде времени на учете региональной УИИ состояло 1913 осужденных, подозреваемых и обвиняемых, причем девять из них – несовершеннолетние. По учетам уголовно-исполнительных инспекций в этом году прошло 60 подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ко всем указанным лицам применялось оборудование СЭМПЛ – система электронного мониторинга подконтрольных лиц. Проще говоря, речь идет об электронных браслетах.

«Возложены дополнительные обязанности по представлению инспекций 22 осужденным, продлен испытательный срок 19 осужденным, дополнены ограничения, ранее установленные приговором суда, 23 осужденным, — приводят в УФСИН и такую статистику работы с подконтрольными лицами. — За нарушения порядка и условий отбывания наказания осуществлены замены (отмены) имеющегося наказания на лишение свободы 77 осужденным».

Также в ведомстве отметили, что уровень привлечения осужденных к обязательным работам составил 100 процентов, уровень привлечения к исправительным работам — 99,8 процентов. Добавим, что по итогам совещания перед сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций были поставлены задачи на второй квартал 2023 года. К слову, с 2019 года с Орловской области исполняется наказание и в виде принудительных работ. Участки, функционирующие как исправительные центры, открыты при колонии-поселении № 3 в поселке Шахово и колонии-поселении №7 в городе Мценске. Всего за 2022 год по учетам УФИЦ прошло 195 осужденных.

ИА «Орелград»