Из дома под Орлом выселили пропавшего жильца

Суд в Орловской области изучил иск о снятии гражданина с регистрационного учета.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску о признании гражданина не приобретшим право пользования жилым помещением. Как уточнили в пресс-службе суда, с иском обратились местные жители, отец и дочь. Ответчиком выступил некий граждан Н., в отношении которого истцы и просили о его признании прекратившим право пользования жилым помещением. В обоснование заявления они указали, что им на праве общей долевой собственности принадлежит часть жилого дома, расположенного на территории Покровского района.

Указанный выше гражданин Н. еще в ноябре 2006 года был зарегистрирован в их доме по его просьбе. Теперь владельцы фактически поставили вопрос о его «выселении». Они пояснили, что ответчик не является членом их семьи, общее хозяйство с ними не ведет. По мнению истцов, он не приобрел право на спорный дом, так как с момента регистрации в него не вселялся и в нем не проживал, не оплачивал коммунальные услуги. В доме нет даже принадлежащих ему вещей.

«В настоящее время местонахождения ответчика истцам неизвестно, — говорится в информации суда. — Регистрация Н. в принадлежащем истцам доме существенным образом ограничивает права владения, пользования и распоряжения жилым помещением. Помощник прокурора Покровского района, участвовавший в деле, счел необходимым признать не приобретшим право пользования жилым помещением Н., так как он в жилом доме не проживает, собственником дома или членом семьи истцов не является».

Изучив представленные доказательства, суд также пришел к выводу, что ответчик «пропал» — общее хозяйство с истцами не ведет, какого-либо соглашения по вопросу пользования спорным жилым домом между ним и истцами заключено не было. Учел суд и то, что истцы против проживания и регистрации в спорном доме ответчика возражают. В результате, сославшись на статью 31 Жилищного кодекса Российской Федерации, суд исковые требования удовлетворил. Решение суда является основанием для снятия пропавшего жильца с регистрационного учета.

ИА «Орелград»