На День победы в Орле создадут праздничные торговые площадки

Прием заявок от предпринимателей уже стартовал в мэрии.

Управление экономического развития администрации города Орла известило предпринимателей об условиях организации праздничной торговли на территории областного центра в период с 6 по 9 мая 2023 года при проведении мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Всего в городе планируется выделить 45 площадок (без учета территории Детского парка и Городского парка культуры и отдыха).

Они будут расположены в сквере в районе памятника Тургеневу, на улицах Горького и Ленина, в сквере Коммунальников, на площадях Мира и Юности, в сквере имени Героя Ермолаева (сквер перед заводом «Стекломаш»), в парке Победы, на площади Содружества, в парке Ботаника, в сквере 5-й Орловской стрелковой дивизии. Право торговать на них будет разыграно на конкурсной основе. Заявки на участие в праздничной торговле уже принимаются и будут приниматься по 29 апреля. Рассмотрение заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города состоится на заседании специально созданной комиссии 2 мая.

Для участия в праздничной торговле претендентам надо подать заявку в городской отдел потребительского рынка. Каждое торговое место представляет собой отдельный лот. Стоимость размещения нестационарных торговых объектов варьируется от 375,9 до 7518,4 рубля за один день в зависимости от места размещения. Самые дорогие места, например, расположены на улице Ленина, в историческом центре Орла. Ассортиментный перечень предлагаемой к реализации продукции при организации праздничной торговли указан в постановлении мэрии. Торговать разрешат сувенирами, игрушками, изделиями народных промыслов, кулинарными и кондитерскими изделиями, безалкогольными напитками, мороженым, поп-корном, сладкой ватой и др.

ИА «Орелград»