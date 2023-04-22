Орловцам пригрозили конфискацией оружия

Грозные санкции могут применить к охотникам за допущенные нарушения.

В Орловской области в связи с началом сезона весенней охоты сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области взялись за проведение традиционных профилактических мероприятий. Как уточнили в пресс-службе силового ведомства, главная цель акции – не допустить совершение правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов.

«Гражданам, выезжающим на охоту, необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, удостоверение личности, а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов, — напоминают правоохранители. – Запрещено транспортировать оружие с патроном в патроннике, выезжать на охоту с неисправным оружием, оставлять оружие без присмотра или передавать его другим лицам, направлять оружие на человека или домашних животных».

Силовики также напоминают орловцам о том, что перевозка оружия в соответствии с требованиями законодательства осуществляется в чехлах, кобурах, специальных футлярах или специальной упаковке производителя оружия. Оружие при этом должно находиться в разряженном состоянии отдельно от патронов. Стоит также помнить о том, что ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, запрещено. Нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет. При этом возможна конфискация оружия и патронов к нему.

ИА «Орелград»