Орловчанку лишили родительских прав из-за интимного видео

На девушку также заведено уголовное дело, связанное с насилием над детьми.

Северный районный суд города Орла продлил меру пресечения в виде заключения под стражей и лишил родительских прав уроженку областного центра за интимное видео с участием своих малолетних детей. Как уточнили в пресс-службе суда, уголовное дело на уроженку Орла заведено по части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних) следственным отделом по Северному району СУ СК РФ.

По версии следствия, обвиняемая, находясь у себя дома, «совершила иные действия сексуального характера». Все это она снимала на видео, которое позже отправила своему знакомому, с которым состояла в интимной переписке. В судебном заседании обвиняемая и ее защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей.

«С учетом мнения участников процесса, а также положений уголовного законодательства, суд удовлетворил ходатайства следователя и продлил орловчанке меру пресечения в виде заключения под стражей еще на 2 месяца, — сообщили в пресс-службе суда. – Также женщина была лишена родительских прав, а дети переданы на воспитание отцу».

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Орловской области сообщил в своем докладе, что в минувшем году на территории Орловской области было зафиксировано 39 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Половина из них относится к категории ненасильственных, предусмотренных ст.ст. 134, 135 УК РФ, где несовершеннолетние добровольно вступали в интимные отношения.

«Как правило, сами несовершеннолетние и их родители скрывают данную информацию, что не позволяет своевременно пресечь преступную деятельность, — считает правозащитник. — Каких-либо сведений от других органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о данных фактах в ОВД не поступало».

Анализ причин и условий, способствовавших совершению преступлений против половой неприкосновенности как насильственных, так и ненасильственных, показал, что лица их совершившие, ранее на профилактических учетах в ОВД не состояли, отмечает также детский омбудсмен. В связи с этим не представлялось возможным осуществлять комплекс мер, направленных на раннюю профилактику совершения ими преступлений.

Уполномоченный, исходя из анализа таких фактов, делает закономерный вывод о необходимости совершенствования системы межведомственного взаимодействия органов и учреждений в вопросах предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних. Обеспечение безопасности детей, предупреждение преступности в отношении несовершеннолетних, насилия и жестокости по отношению к каждому ребенку невозможно без объединения совместных усилий всех органов и учреждений системы профилактики и эффективного использования потенциала институтов гражданского общества.

ИА «Орелград»