Под Орлом запретили топить печи

Жесткие ограничения ввели власти города Ливны.

Администрация Ливен распорядилась об установлении особого противопожарного режима на территории города. Сделано это было через два дня после того, как особый противопожарный режим был введен на территории всего региона по решению губернатора. В Ливнах постановление принято в связи с повышением пожарной опасности, ростом числа пожаров и последствий от них на территории Орловской области. Власти также поставили задачу выполнения комплекса превентивных мероприятий, направленных на минимизацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с возникновением отдельных очагов природных пожаров и перехода их на жилые дома, сооружения и постройки.

В связи с этим в Ливнах запретили разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ, топку печей, в том числе кухонных печей, и котельных установок. Координацию мероприятий по установлению и соблюдению особого противопожарного режима власти города возложили на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Менеджеру по ГО и ЧС мэрии поручили организовать профилактическую работу с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, изготовить памятки населению о мерах пожарной безопасности и регулярно информировать местное население о соблюдении мер пожарной безопасности. Директору МУП «Водоканал» предписано организовать проверку технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения и обеспечить подготовку водовозной и инженерной техники для возможности ее использования.

Руководителям всех организаций города мэрия рекомендовала принять всесторонние меры по устранению причин и условий, способствующих возникновению пожаров, провести обучение производственного персонала требованиям пожарной безопасности в быту и на производстве, усилить охрану своих объектов, а также принять меры к оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, очистке территории от сухой травы и мусора.

ИА «Орелград»