Простым орловцам объяснили отличие от самозанятых

Физическим лицам придется платить налоги при помощи Единого налогового счета.

В Орле состоялось очередное «Деловое утро», организованное Торгово-промышленной палатой Орловской области совместно с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Евгением Лыкиным. Гостями мероприятия стали представители областного Управления ФНС России. В частности, руководитель УФНС Ирина Емельянова рассказала о том, как проходит переходный период в связи с введением института «Единого налогового счета». Он сводит все расчеты с бюджетом в единое сальдо. При этом возврат неиспользованных денег сокращен до одного дня, а переплату можно перечислить на счет другого плательщика. Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов и сборов стали единые — 25 и 28 число месяца.

«Ирина Емельянова рассказала, что в переходный период Управление ФНС России по Орловской области принимает все возможные меры для оперативного решения вопросов, связанных с работой ЕНС, — сообщила пресс-служба УФНС. — Создана рабочая группа, которая точечно работает с каждым обратившимся налогоплательщиком, проводит индивидуальную сверку по расчетам. Кроме того, усилена работа по индивидуальному информированию граждан по телефонам».

Так называемый ЕНС введен с этого года. Как уточнили в аппарате бизнес-омбудсмена, это новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов. ЕНС пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) до срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика. С 1 января 2023 года новые правила касаются организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

«Единый налоговый счет теперь есть у всех, а применение нового порядка уплаты и учета налогов – обязательное, — говорят в аппарате уполномоченного. — Исключение — только для самозанятых, они могут уплачивать налог как раньше или перейти на Единый налоговый платеж».

Напомним, что специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» был введен в Орловской области с 1 июля 2020 года. За два года количество самозанятых в регионе выросло с 6 до 22 тысяч человек. Кстати, внедрение автоматизированной системы налогообложения «Налог на профессиональный доход» Ирина Емельянова привела на мероприятии в качестве успешного примера.

«При этом режиме налогообложения налогоплательщику нужно только скачать мобильное приложение и формировать там чеки, все остальное сделает за него налоговая служба: поставит на учет, посчитает налог, применит вычет, — отметила Ирина Емельянова. — Нововведения всегда воспринимаются с осторожностью, но проходит время, и все соглашаются, что это просто и удобно».

Также она напомнила участникам мероприятия, что одной из основных задач налоговой службы является достижение во взаимодействии с налогоплательщиками 100-процентого взаимного доверия и 0 процентов издержек. Процесс уплаты налогов, по ее словам, должен стать простым и удобным, без лишних затрат и усилий.

ИА «Орелград»