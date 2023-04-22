У орловцев истекают сроки на оплату налогов

Декларацию по УСН необходимо подать не позднее 25 апреля.

Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны представить декларацию за 2022 год не позднее 25 апреля 2023 года. Об этом жителям региона напоминает Управление ФНС России по Орловской области. Декларация предоставляется в налоговый орган по месту жительства индивидуального предпринимателя. Ведомство напоминает, что в 2023 году в связи с введением единого налогового счета изменились сроки сдачи отчетности и уплаты налогов. Теперь они стали едиными: 25 число месяца – срок представления отчетности, 28 число – уплаты налогов.

«Таким образом, оплатить налог, исчисленный в декларации за 2022 год, необходимо не позднее 28 апреля 2023 года», — резюмируют в областной налоговой службе.

А физическим лицам, то есть простым гражданам, налоговики напоминают о том, что 2 мая истекает срок представления уведомлений о контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2022 год. Причем его необходимо представить независимо от финансового результата такой иностранной компании.

«При наличии оснований для освобождения от налогообложения прибыли такой компании также до 2 мая представляются документы, подтверждающие соблюдение соответствующих условий, — говорят налоговики. — Исключение — для КИК, образованной в соответствии с законодательством государства — члена Евразийского экономического союза и имеющей постоянное местонахождение в этом государстве. Если для освобождения от налогообложения прибыли КИК нет оснований, необходимо представить документы, подтверждающие размер ее прибыли или убытка. Сделать это нужно также до 2 мая. За непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях на налогоплательщика налагается штраф в размере 500 тысяч рублей».

Кроме того, в Орловской области продолжается декларационная кампания, в рамках которой поджать декларацию о доходах, полученных в 2022 году, также необходимо не позднее 2 мая 2023 года. Подать ее можно по месту своего учета или в МФЦ, а также в режиме онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

«Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников, — напоминают в налоговой службе. — Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года».

ИА «Орелград»