В Орле с размахом отпразднуют День пионерии

Мероприятия в честь юбилея организации продлятся до конца года.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план проведения в 2023 году мероприятий, посвященных празднованию 100-летия создания Орловской областной пионерской организации имени В. И. Ленина. Документ принят также в целях патриотического, трудового и нравственного воспитания молодежи. Организационный комитет возглавил руководитель администрации губернатора и правительства региона Вадим Соколов. Мероприятия стартуют уже в апреле, а некоторые из них продлятся до конца года.

В частности, губернатор распорядился о проведении в течение всего года акций для детей из ДНР и ЛНР: «Добро в каждое сердце», «Дни без одиночества», «Дом со звездой» и «Ветеран живет рядом». В марте-мае пройдет областной заочный конкурс творческих работ «Пионерии 100». В план также включено проведение акций «Обелиск» и «Трудовой десант», областная военно-патриотическая игра «Зарница», семинар для председателей пионерских организаций по теме: «Пионерская организация «Орлята»: опыт, традиции, пути развития».

Центральным мероприятием станет областная пионерская линейка, посвященная 100-летию создания Орловской областной пионерской организации имени В. И. Ленина. Она назначена на 19 мая, когда и будет праздноваться День пионерии. В этот же день будет дан праздничный концерт «Век Орловской пионерии». Летом в рамках оздоровительной кампании детей будут организованы профильные смены «Пионерии – 100» и «Наше время», а также смена «Вожатские старты».

На сентябрь запланирован обучающий семинар «Школа лидера», а в ноябре пройдет фестиваль мастерства отрядных вожатых. Кроме того, в план мероприятий включена «Перекличка поколений» – радиопередача с участием ветеранов и молодежи, экспонирование передвижной выставки «Мы будем Отчизне достойною сменой!» (она будет работать в муниципальных образованиях Орловской области), «Мы – отважная команда, и Тимур – наш капитан!» – квест по книге Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», книжная выставка и обзор литературы, приуроченной к 100-летию Орловской областной пионерской организации и другое.

ИА «Орелград»