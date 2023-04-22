В Орловской области перестали убивать на улицах

Обнародованы данные о преступности в общественных местах.

Управление МВД России по Орловской области отчиталось о состоянии оперативной обстановки в регионе в первом квартале 2023 года. Из документа следует, например, что состояние преступности в общественных местах характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Более того, в первом квартале 2023-го в регионе в структуре уличной преступности не было зарегистрировано убийств, изнасилований и разбойных нападений. Есть мнение, что улучшению статистики содействует, в том числе, профилактическая работа.

«В целях профилактики уличной преступности сотрудниками полиции подготовлено и направлено в адрес юридических и физических лиц 536 информационных писем, а также 64 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, — говорится в ведомственном отчете. — Среди населения распространено свыше 14 тысяч памяток по защите от противоправных посягательств имущественного характера и против личности, в печатных изданиях опубликовано 78 статей по данной тематике, на интернет-ресурсах размещена 51 информация».

Также была продолжена практика приема обращений жителей города Орла и Орловской области в круглосуточном режиме на «телефон доверия» УМВД (41-38-56). Всего на него в отчетном периоде времени было принято 223 сообщения. Кроме того, на официальный сайт УМВД за первые три месяца текущего года обратилось 513 граждан. По всем поступившим обращениям были проведены проверки, по результатам которых правоохранители направили заявителям ответы о принятых мерах реагирования.

ИА «Орелград»