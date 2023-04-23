Более 100 коллективных обращений направили орловцы губернатору

По сравнению с прошлым годом число таких посланий выросло почти вдвое.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала оперативные данные о работе с обращениями граждан, поступившими в первом квартале 2023 года. Всего в адрес главы региона и его высокопоставленных подчиненных в отчетном периоде времени поступило 2203 письменных обращения, в том числе 108 коллективных. Отметим, что доля коллективных обращений в их общем количестве составила 4,9 процента. Для сравнения, в первом квартале 2022 года поступило 62 таких обращения, или 2,9 процента от общего количества.

Непосредственно от жителей областного центра в первом квартале текущего года в обладминистрацию было послано 563 письма, то есть на долю жителей Орла приходится чуть более четверти всех сигналов, адресованных властям региона. Годом ранее жители областного центра написали губернатору и его замам 515 писем с заявлениями, предложениями, благодарностями, просьбами и прочее.

В администрации губернатора также подсчитали, что в этом году реже, чем годом ранее, к губернатору обращаются жители Дмитровского, Колпнянского, Новосильского, Свердловского и Шаблыкинского районов. В то же время чаще ему стали писать жители не только Орла, но и Ливен, Мценска, Орловского муниципального округа, Болховского, Верховского, Глазуновского, Должанского, Залегощенского, Знаменского, Корсаковского и других районов области.

Большая часть адресованных властям региона посланий представляла собой различные заявления, таковых в этом году в обладминистрацию поступило 2165. Кроме того, орловцы выдвинули 12 предложений и объявили 26 благодарностей. Кстати, 309 писем поступило в режиме онлайн — через интернет-приемную информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Что касается социального состава, то среди обратившихся было зарегистрировано 49 обращений от инвалидов по общему заболеванию, шесть – от многодетных и одиноких матерей, три – от участников боевых действий.

ИА «Орелград»