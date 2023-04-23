Дело пьяного водителя из Орла рассмотрели в особом порядке

Мужчина признал свою вину и на пару лет лишился водительских прав.

В Орловской области рассмотрено очередное уголовное дело, возбужденное в отношении пьяного водителя. Как сообщает пресс-служба Урицкого районного суда, в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был обвинен житель города Орла. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о так называемой повторной пьяной езде. Ранее этот же орловец уже попадался пьяным за рулем.

Повторное нарушение той же нормы закона он допустил в июне 2022 года. Мужчина управлял автомобилем, он двигался по дороге вблизи села Рыжково Сосковского района. Недалеко от указанного населенного пункта он и был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. Поведение водителя показалось стражам порядка подозрительным, налицо были признаки опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта, нарушение речи и неустойчивость позы.

Водитель был отстранен от управления транспортным средством, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако выполнить данное законное требование уполномоченного должностного лица он отказался, о чем был составлен соответствующий протокол. Отказ автоматически сделал водителя пьяным. В судебном заседании подсудимый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

«Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, — уточнили в пресс-службе Урицкого районного суда. — Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал наличие малолетнего ребенка у виновного. Суд назначил виновному наказание за указанное деяние в виде 360 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Обвинительный приговор вступил в законную силу».

ИА «Орелград»