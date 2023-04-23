Мценских депутатов будут лишать мандатов за прогулы

Необходимые поправки в устав города уже подготовлены.

Власти Мценска решили внести изменения в устав города. Проект поправок уже изучили местные депутаты. Ему также предстоит пройти обсуждение в ходе публичных слушаний, которые назначены на 11 мая 2023 года. Слушания пройдут в большом зале администрации города Мценска в 17 часов. До этого от горожан в горсовете будут принимать письменные предложения. Поправки предполагают, в частности, предусматривать средства на содержание контрольно-счетной палаты Мценска в бюджете города отдельной строкой.

Но самое главное – устав планируется дополнить пунктом, который позволит увольнять злостных парламентариев-прогульщиков. Выглядит новый пункт так: «Полномочия депутата прекращаются досрочно решением городского Совета в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях городского Совета в течение шести месяцев подряд». Одновременно планируется внести изменения в регламент Мценского горсовета, действующий еще с 2006 года.

Так, согласно новой редакции документа заседание горсовета правомочно, если на нем присутствуют не менее 16 депутатов. В случае невозможности прибыть на заседание депутат должен заблаговременно сообщить об этом в местный парламент. Уважительными причинами отсутствия нардепа на заседании горсовета являются документально подтвержденные болезнь, командировка и отпуск. Если на заседании присутствуют менее 16 депутатов, то оно по распоряжению председателя горсовета переносится на другое время.

Согласно остальным новшествам, при подготовке и принятии решений горсовета не будут требовать согласования проекты следующих решений: об избрании главы города и о его досрочном прекращении полномочий по собственному желанию; об избрании и освобождении от должности председателя горсовета и его заместителей; о постоянных депутатских комиссиях; о досрочном освобождении от должности председателя контрольно-счетной палаты — в связи с подачей им письменного заявления об отставке или в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности.

ИА «Орелград»