Облизбирком поработал с тысячами будущих избирателей

Ведомство отчиталось о выполнении плана по повышению правовой культуры.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила отчет о выполнении «Плана мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей (участников референдума)». Согласно документу, всего в 2022 году облизбиркомом и территориальными избирательными комиссиями (ТИК) было организовано и проведено более 300 мероприятий, участниками которых стали около 11 тысяч молодых и будущих избирателей. Кроме того, в образовательных организациях были проведены циклы гражданско-правовых уроков и тематических классных часов, посвященных выборам. В них приняло участие более 2800 будущих избирателей. Еще 1600 молодых и будущих избирателей смогли познакомиться с литературой по выборной тематике и избирательному праву в период работы 26 тематических книжных выставок.

Среди информационно-разъяснительных мероприятий в облизбиркоме выделяют 76 тематических занятий, проведенных в виде встреч, лекций, бесед, круглых столов, диспутов, заседаний клубов избирателей и пр. В них приняли участие около 2250 молодых и будущих избирателей. Также было проведено более 50 деловых, правовых, интеллектуальных, интерактивных игр и квестов для 2120 участников. В районах региона было организовано 29 творческих конкурсов по теме выборов: сочинений, рефератов, кроссвордов, рисунков, презентаций, видеороликов, стенгазет и фотографий. В них приняли участие около 1000 будущих избирателей.

Еще свыше 330 молодых и будущих избирателей прошли анкетирование по основам избирательного права и избирательного процесса, а более 400 будущих избирателей приняли участие в 18 районных викторинах по избирательному праву. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» участвовали 15 победителей областных олимпиад и конкурсов, организованных облизбиркомом и региональным департаментом образования.

В рамках первого этапа Дня молодого избирателя Избирательной комиссией Орловской области были организованы мероприятия на уровне всего региона. Так, в интернет-викторине «Время выбирать» приняли участие около 400 молодых и будущих избирателей Орловской области. В двух возрастных номинациях были определены шесть победителей, в числе которых оказались не только школьники и студенты, но и муниципальные служащие. На областной конкурс творческих работ «Мои выборы» были представлены работы от 130 участников по трем номинациям: «Литературное творчество», «Художественное творчество», «Прикладное творчество». В каждой из номинаций были определены победители по трем призовым местам.

Для студентов и научного сообщества облизбирком провел на площадке Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки имени Бунина круглый стол «Избирательное законодательство и электоральная практика: от 1906 года к 2022 году», посвященный дню российского парламентаризма. Участники обсудили особенности избирательного законодательства и избирательного процесса в Российской империи в начале ХХ века и на современном этапе, а также роль женщин в работе российского парламента в прошлом и настоящем.

ИА «Орелград»