Под Орлом чиновники продали два ФАПа

Фельдшерско-акушерские пункты были включены в план приватизации.

Власти Ливенского района отчитались о результатах приватизации муниципального имущества за 2022 год. Ливенский районный Совет народных депутатов уже рассмотрел отчет чиновников и пришел к выводу, что приватизация осуществлялась в соответствии со всеми необходимыми документами. В результате депутаты приняли отчет к сведению. Из него следует, что всего по итогам сделок с муниципальным имущество в прошлом году в местный бюджет поступило 1,242 миллиона рублей. При этом выручка могла быть еще больше, но часть лотов продать не удалось.

Так, не было реализовано нежилое здание с земельным участком, расположенное в селе Теличье. Не смогли чиновники продать автобус для перевозки детей, который также был включен в план приватизации, и здание Козьминского фельдшерско-акушерского пункта с земельным участком, расположенное в селе Козьминка. Впрочем, в этом году данный ФАП вновь включили в план приватизации.

Примечательно, что к продаже предлагался не один такой объект. Так, в рамках приватизации удалось реализовать здание Липовецкого ФАПа площадью 64,5 квадратных метра, расположенное в деревне Липовец. Начальная цена составляла 230 тысяч рублей. Здание ФАПа было продано на электронном аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества, за 241,5 тысячи рублей. Здание Куначенского ФАПа при начальной цене 226 тысяч рублей было продано на электронном аукционе за 226 015 рублей. То есть продажа двух ФАПов принесла чуть меньше половины всех доходов от прошлогодней приватизации.

ИА «Орелград»