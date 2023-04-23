Под Орлом ребенка-инвалида обделили лекарствами

В защиту прав пациента выступили суд и прокуратура.

Как сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда Орловской области, на днях были удовлетворены исковые требования прокурора Дмитровского района в интересах несовершеннолетнего местного жителя. Иск представитель надзорного ведомства подал к департаменту здравоохранения Орловской области, что, к сожалению, уже много лет является устоявшейся традицией. Как и в сотнях предыдущих подобных случаев, речь шла об обеспечении несовершеннолетнего пациента лекарствами.

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что несовершеннолетний, являющейся ребенком-инвалидом, страдающий тяжелым заболеванием и имеющий право на бесплатное предоставление лекарственных средств, несвоевременно обеспечивался жизненно важным лекарственным препаратом», — отмечает пресс-служба суда. В ходе судебного разбирательства факт нарушения прав несовершеннолетнего был подтвержден.

Выразился он в несвоевременном обеспечении ребенка лекарственным препаратом. При вынесении решения суд принял во внимание то, что отсутствие лекарства создает условия, угрожающие здоровью пациента, не говоря уже о нарушении его конституционного права. Суд удовлетворил исковые требования прокурора и возложил на региональный департамент здравоохранения обязанность обеспечить бесплатное предоставление несовершеннолетнему лекарственного препарата в соответствии с медицинскими показаниями, вплоть до отмены лечащим врачом.

Кроме того, с департамента здравоохранения за счет казны Орловской области в пользу законного представителя несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Как правило, чиновники такой возможностью пользуются, что, конечно, играет совсем не в пользу пациентов хотя бы потому, что теряется драгоценное для них время.

ИА «Орелград»