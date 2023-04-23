Старые скотомогильники под Орлом поищут по архивам

Губернатор обновил правила ликвидации неиспользуемых скотомогильников.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства Орловской области от 17 марта 2014 года «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников». Поправки внесены в документ в целях обеспечения эпизоотической безопасности региона и принятия превентивных мер, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, уточнено само понятие «неиспользуемый скотомогильник». Под ним понимается участок земли, имеющий одну или несколько биотермических или земляных ям или траншей, одну или несколько емкостей или твердое покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное), используемых для утилизации биологических отходов. Причем срок последнего захоронения должен составлять не менее 3 лет.

Также правила дополнены новым пунктом на случай, если не удастся достоверно определить место расположения неиспользуемого скотомогильника. Комиссии этом случае в течение 10 рабочих дней со дня проведения эпизоотологического обследования необходимо будет принять меры по установлению координат расположения неиспользуемого скотомогильника «путем изучения архивной документации при ее наличии». Это может быть анализ карты землепользования или сохранившейся в архивных документах схемы расположения ныне неиспользуемого скотомогильника, например, на кадастровом плане территории. Это могут быть и иные документы, подтверждающие место расположения неиспользуемого скотомогильника. Если даже такие мероприятия не позволят достоверно определить место, комиссия обязана составить акт с записью о невозможности определения места расположения неиспользуемого скотомогильника.

После этого в ветеринарно-санитарной карточке на скотомогильник ставится соответствующая пометка, а сам он снимается с ветеринарного учета. Если место расположения скотомогильника удастся установить, то комиссия обязана принять меры по его ликвидации. Последняя включает в себя демонтаж деревянных конструкций, если таковые имеются, и их сжигания на месте, дезинфекцию и демонтажа конструкций из других материалов с последующим вывозом на полигоны твердых бытовых отходов или сдачей в пункты заготовки и переработки лома металлов. Также должна быть ликвидирована растительность, но без выкорчевывания корневой системы. Ликвидировать ее правила предписывают путем сжигания на месте с соблюдением мер противопожарной безопасности или удаления путем использования специального автотранспорта и специальных технических средств. Остатки растений должны быть засыпаны грунтом с последующим разравниванием и дезинфекцией поверхностного слоя.

ИА «Орелград»