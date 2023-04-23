В Орле молодая мать украла детскую коляску

Пока ее подруга следила за обстановкой, молодая мать совершала кражу.

Интересное уголовное дело рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Оно было возбуждено в отношении двух орловчанок, которые ранее не имели судимостей. Обе получили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Было установлено, что преступление они совершили в мае 2022 года. Произошло все на улице Зареченской. Около полудня барышни находились на 16-м этаже многоквартирного дома. Они решили похитить чужое имущество.

Согласно договоренности, одна девушка следила за окружающей обстановкой. Ее подельница в этот момент совершала кражу. Она забралась в тамбур, общий для нескольких квартир, и выкатила оттуда детскую складную прогулочную коляску стоимостью 4680 рублей. Коляска принадлежала ранее незнакомой злоумышленницам семье. В самой коляске находились игрушки, в том числе детская лопатка, детское ведро, два детских стаканчика и др. общей стоимостью около 120 рублей. «Мелкое» имущество воровки также похитили.

С похищенным имуществом они с места совершения преступления скрылись, распорядились им затем по своему усмотрению, причинив своими действиями потерпевшей семье материальный ущерб. В судебном заседании подсудимые полностью согласились с предъявленным обвинением, раскаялись в содеянном и поддержали заявленное ими при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства. То есть просили о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Девушки подтвердили, что полностью осознают характер и последствия заявленного ходатайства, которое было заявлено ими добровольно после консультации с защитником. При изучении вопроса о наказании суд учел личности обвиняемых. Выяснилось, что одна из них состоит в браке и воспитывает трех маленьких детей, один из которых появился на свет незадолго до кражи. Вторая фигурантка не состоит в браке и на иждивении никого не имеет. Суд признал их виновными и наказал штрафами в размере 10 и 15 тысяч рублей в зависимости от роли каждой в совершенном преступлении.

ИА «Орелград»