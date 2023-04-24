Экс-начальник управления «Орёлводоканала» обвинён в коррупции

24.4.2023 | 15:19 Закон и порядок, Новости, Общество

Общая сумма взяток превысила один миллион рублей.

Фото: www.vodokanal57.ru

Обвинительное заключение по двум уголовным делам утвердил первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков. Оба они возбуждены по статье 290 УК («получение взятки»), одно по части 2 («в значительном размере»), другое по части 6 («в крупном размере»).

Обвиняемый — бывший начальник управления по закупкам и снабжению мунциипального предприятия «ВКХ «Орёлводоканал». По версии следствия, с февраля по декабрь 2020 года обвиняемый получил взятку в размере 40 тысяч рублей, с сентября 2021 по март 2022 года – ещё одну, уже в размере 102 тысячи. В обмен на это он брался оказать содействие одной из компаний в заключении договоров на поставку продукции для «Орёлводоканала», а также в поддержании с ней дальнейших долгосрочных финансовых отношений.

Кроме того, следствие установило, что в период с августа 2017 года по февраль 2022 года обвиняемый получил от представителя двух фирм ещё одну взятку в размере свыше одного миллиона рублей.

Выявление и расследование преступлений осуществлялось при оперативном сопровождении УФСБ и УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Орла. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования