Экс-начальник управления «Орёлводоканала» обвинён в коррупции

Общая сумма взяток превысила один миллион рублей.

Обвинительное заключение по двум уголовным делам утвердил первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков. Оба они возбуждены по статье 290 УК («получение взятки»), одно по части 2 («в значительном размере»), другое по части 6 («в крупном размере»).

Обвиняемый — бывший начальник управления по закупкам и снабжению мунциипального предприятия «ВКХ «Орёлводоканал». По версии следствия, с февраля по декабрь 2020 года обвиняемый получил взятку в размере 40 тысяч рублей, с сентября 2021 по март 2022 года – ещё одну, уже в размере 102 тысячи. В обмен на это он брался оказать содействие одной из компаний в заключении договоров на поставку продукции для «Орёлводоканала», а также в поддержании с ней дальнейших долгосрочных финансовых отношений.

Кроме того, следствие установило, что в период с августа 2017 года по февраль 2022 года обвиняемый получил от представителя двух фирм ещё одну взятку в размере свыше одного миллиона рублей.

Выявление и расследование преступлений осуществлялось при оперативном сопровождении УФСБ и УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Орла. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орёлград»