На орловского журналиста напали на пожаре

24.4.2023 | 17:46 Закон и порядок, Новости, Общество, Происшествия

Это сделал один из очевидцев.

Фото: obl1.ru

Как сообщает телеканал «Первый областной», инцидент произошёл в субботу, 22 апреля, во время пожара на 4-й Курской улице Орла. Там воспламенились несколько хозяйственных построек. Возгорание оказалось достаточно опасным – огонь мог перекинуться на соседние жилые и нежилые строения, стоявшие очень близко.

Один из очевидцев, мужчина средних лет, находясь во взволнованном состоянии, потребовал от журналиста, чтобы тот записал с ним интервью. Это желание было исполнено. Однако позднее он всё равно напал на Суверина.

В репортаже не сообщается, получила ли дорогостоящая техника какие-либо повреждения. Однако финал репортажа журналисту пришлось снимать на смартфон.

Также на место вызвали полицию. Сотрудники составили необходимый протокол. По предварительной информации, инцидент на пожаре может быть квалифицирован по редкой статье УК 144 («воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Что касается ЧП, то оно, по информации Управления МЧС по Орловской области, завершилось без погибших и пострадавших. Кроме хозпостроек, где непосредственно произошло возгорание, огонь успел повредить только чердак жилого дома. С места ЧП эвакуировали четверых человек.

ИА «Орёлград»

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