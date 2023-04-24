Над Орлом видели северное сияние

24.4.2023 | 11:02 Новости, Общество, Происшествия

Также редкое природное явление зафиксировали в других регионах.

Зрелище, необычное для многих регионов, наблюдали в России в ночи на воскресенье, 23 апреля и понедельник, 24 апреля. Северное сияние массово наблюдали жители регионов, для которых такое явление несвойственно. Соответствующие сообщения приходили из Москвы и Подмосковья, Твери, Костромы, Нижнего Новгорода, Уфы, Екатеринбурга, Казани и многих других городов.

Учёные объясняют это выбросом солнечной плазмы, который произошёл после сильной бури на Солнце 21 апреля, а теперь «долетел» и до Земли.

Не остался в стороне и Орёл, где этой ночью многие тоже видели северное сияние. Эти снимки сделаны орловчанином Игорем Конкиным в период между 22:15 и 23:00 23 апреля.

ИА «Орёлград»

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