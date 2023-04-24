Под Орлом отметили День беременных

Необычный праздник был отмечен в торжественной обстановке в городе Ливны.

Как сообщает пресс-служба администрации города Ливны, в этом райцентре торжественно отметили День беременных. Праздничное, как оценили его в мэрии, мероприятие, прошло в районном Доме культуры под патронажем Ливенской епархии. В нем приняли участие епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий, исполняющий обязанности главы города Ливны Людмила Полунина, уполномоченный по правам ребенка Константин Домогатский, депутаты Орловского облсовета Елена Астахова и Вадим Сезин и другие. Но главными героинями праздника стали несколько десятков беременных женщин, многие пришли с детьми.

«День беременных — новая традиция, день, когда мы проявляем особое внимание и заботу мамочкам, вынашивающим малыша, — пояснили в администрации Ливен. — Поскольку беременность длится девять месяцев, принято решение отмечать его 2 раза в год: 7 октября и 7 апреля, чтобы все женщины во время беременности могли стать частью этого праздника. Этот праздник, безусловно, будет способствовать популяризации образа счастливой семьи, жизнь которой наполняется новыми смыслами с появлением детей».

Инициатива появления новой даты в государственном календаре принадлежит Русской православной церкви. Вместе светские и духовные власти сделали важный шаг в поддержку материнства, рождаемости, защиты традиционных ценностей в обществе. В своем выступлении Людмила Полунина напомнила о том, что демографическая ситуация не только в Орловской области, но и в нашей стране в целом остается непростой. Она заставляет не просто задуматься о будущем, а решительно действовать.

«Численность населения, к сожалению, неуклонно сокращается, нация стареет, – сказала Людмила Полунина. — Здесь влияют и естественная убыль, и миграция, но самое тревожное — падение рождаемости. Времена, когда трое и более детей в семье были нормой, пока, к сожалению, в прошлом. Хотя качество жизни, уровень медицины и образования, спектр возможностей для воспитания, обучения и реализации детей, напротив, очень сильно и качественно выросли».

По ее словам, очень важно сейчас принимать меры для повышения рождаемости, а беременные женщины буквально вынашивают будущее России. Образ многодетной семьи, счастливой матери, беременной женщины – должен стать образцовым, чтобы первое деторождение в семье происходило раньше. Сейчас, к сожалению, молодые супруги зачастую откладывают это в долгий ящик, предпочитая «пожить для себя», «встать на ноги» и так далее.

«В идеале — каждая беременность должна закончиться рождением ребенка, — сказала Людмила Полунина. — Поэтому важно уделять должное внимание воспитательной и образовательной работе с подростками, планированию семьи, профилактике нежелательной, ранней беременности».

Ранее Константин Домогатский в своем докладе отметил: «Наличие определенных рисков связанных со снижением уровня жизни и неопределенности на рынке труда, вызванных беспрецедентным экономическим давлением на Россию побуждает молодых людей откладывать рождение детей на другой более благоприятный период». За последние три года, по данным Управления ЗАГС, в Орловской области продолжало снижаться число родившихся детей: 2020 год — 5783 ребенка, 2021 год – 5451, 2022 год — 5028 человек). В структуре родившихся младенцев по-прежнему преобладают мальчики: в 2020 году их численность составила 3016 человек, в 2021 году — 2818, в 2022 году — 2615 человек.

ИА «Орелград»