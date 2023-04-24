Под Орлом появятся детсады на дому

Постановление о создании семейных дошкольных групп приняли в Орловском округе.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила положение об организации дошкольных семейных групп в муниципальных образовательных учреждениях. Согласно документу такие группы создаются в семьях с целью удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного образования при отсутствии мест в действующих учреждениях. Кроме того, группы призваны помочь семьям в воспитании ослабленных, часто болеющих детей, которые плохо адаптируются в крупных коллективах. Каждая такая группа будет являться структурным подразделением муниципального детсада.

По условиям группа открывается в многодетной семье, имеющей трех и более детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) в возрасте от полутора до семи лет. Возможен и другой вариант, когда в семье воспитывается один или два ребенка указанного возраста. Но в этом случае обязательным условием является «набор» детей из других семей. При этом общая численность семейной группы должна составлять от трех до восьми детей.

Семейные группы разрешено открывать по месту жительства, то есть в домах и квартирах многодетных семей. Жилье должно соответствовать всем требованиям законодательства, например, по уровню пожарной безопасности, по нормам СанПиН и т.д. Семейная группа создается по решению учредителя муниципального детсада, то есть ведать этим вопросом будут чиновники администрации. Родителю следует подать заявление. Если его удовлетворят, то заявитель будет оформлен на должность воспитателя дошкольной группы.

Заявление не будет одобрено гражданину, имевшему судимость за преступление против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и пр. Родителю придется брать в органах внутренних дел соответствующую справку. Также потребуется справка об отсутствии задолженности по оплате жилищных и коммунальных услуг за жилье, в котором планируется создание семейной дошкольной группы. В самом детсаду для организации семейной группы дополнительно вводится одна штатная ставка воспитателя или младшего воспитателя. Кстати, лишенные родительских прав граждане не смогут претендовать на такую должность.

ИА «Орелград»