Самыми богатыми в Орле остались финансисты

Обнародованы оперативные данные о заработках в Орловской области.

Орелстат обнародовал оперативные данные о заработной плате жителей региона, работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области в феврале 2023 года. Статистики отмечают, что в оплате труда по различным видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация. При этом лидер остался прежним – уже на протяжении даже не многих месяцев, а многих лет первую строчку за собой уверенно удерживают работники финансовой и страховой деятельности. Средний размер месячной зарплаты у них в отчетном периоде времени составил 76 374 рубля.

Отметим, что на второе место неожиданно поднялись работники сферы транспортировки и хранения со средней зарплатой в размере 47 951 в месяц. Работники сферы государственного управления оказались смещены на третью позицию – чиновники зарабатывают всего лишь 45 185 рублей ежемесячно. Четвертое место статистики отвели сотрудникам предприятий, занимающихся обеспечением потребителей электроэнергией, газом и паром – их зарплата составляет 44 610 рублей.

Далее следуют сфера обрабатывающих производств (43 722 рубля в месяц), сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (41 856), оптовая и розничная торговля (41 515), образование (39 078), строительство (38 106), сферы здравоохранения и социальных услуг (34 762), сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений (33 273 рубля). Добавим, что в целом по региону средняя номинальная заработная плата, начисленная за февраль 2023 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 41 751 рубль.

«По сравнению с январем 2023 года она увеличилась на 2 процента, а по сравнению с февралем предыдущего года выросла на 19,8 процента, — говорится в сообщении Орелстата. — Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в феврале 2023 года увеличилась по сравнению с февралем 2022 года на 7,3 процента».

Напомним, что уровень реальной зарплаты рассчитывается с учетом инфляции. Ранее Орелстат сообщил, что в марте 2023 года цены и тарифы на товары и услуги на потребительском рынке Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,4 процента, а с начала года увеличились на 1,4 процента.

ИА «Орелград»