В Орле нашли подрядчика для межвузовского кампуса

Масштабный проект доверят ООО «Смарт менеджмент» из Москвы, входящей в структуру ГК «Смарт».

Такую информацию публикует «Коммерсант».

Компания берётся выполнить весь комплекс работ – ей предстоит и разработать документацию, и построить объект. Кампус будут создавать на базе опорного вуза области — Орловского государственного университета имени Тургенева.

Стоимость работ незначительно (на 0,01% или на 9,7 миллиона) отличается от начальной (максимальной) и составляет 9,747 миллиарда рублей. Заказчиком выступает публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

Победителю будет необходимо провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и заняться строительством самого кампуса. Планируется, что он будет введён в эксплуатацию в 2026-м году.

Строительство будет проходить в четыре этапа. Сначала будет построена блочно-модульная газовая котельная мощностью 16 МВт, затем – футбольное поле с трибунами на 500 мест (площадью до 2 тысяч квадратных метров), комплекс общежитий на полторы тысячи мест (площадью около 3 тысяч квадратных метров) и учебно-лабораторный корпус (площадью до 30 тысяч квадратных метров).

ИА «Орёлград»