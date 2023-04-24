В Орле открыли «горячую линию» для сообщений о трупах

Орловцев призывают сигнализировать о случаях падежа диких животных.

Управление ветеринарии Орловской области сообщило о работе телефонов «горячей линии». Сообщать по ним можно и нужно о случаях заболевания и падежа животных и птицы, а также обнаружения трупов диких животных для оперативного реагирования. Сигналы от жителей региона принимаются ежедневно по телефонам: (4862) 59-41-97, 59-41-99 и 59-86-99, по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по московскому времени.

«Круглосуточно можно обращаться к начальнику управления ветеринарии Орловской области Максимовскому Алексею Анатольевичу (8-962-482-42-22), заместителю начальника управления Сиротину Виталию Анатольевичу (8-903-881-84-40), начальнику противоэпизоотического отдела Мироновой Тамаре Марленовне (8-920-821-16-01), начальнику отдела государственного надзора за соблюдением требований к содержанию и использованию животных и ведомственного контроля Кинаревскому Виктору Андреевичу (8-920-818-19-80), — говорится в официальном сообщении регионального управления ветеринарии.

Напомним, на днях очаг бешенства животных был зафиксирован в поселке городского типа Змиевка. В результате в ряде населенных пунктов Свердловского района в соответствии с указом губернатора был введен карантин. Бешенство является общим заболеванием для животных и человека, причем если человек поддается лечению, пусть сложному и длительному, то детальность животных составляет 100 процентов. Как говорят специалисты, бешенство приводит к развитию энцефалита и, как правило, к летальному исходу. Однако это заболевание является предотвратимым при проведении своевременного курса вакцинации.

«Бешенство является зоонозом (болезнью, передаваемой от животных людям), вызываемым вирусом, — говорится в памятке по профилактике бешенства, распространяемой в муниципальных образованиях Орловской области. — Болезнь инфицирует домашних и диких животных и передается людям в результате тесного контакта с инфицированной жидкостью, обычно слюной, при укусах или царапинах. Инкубационный период бешенства длится обычно 1-3 месяца, но может варьироваться от менее 1 недели до более одного года. Первоначальными симптомами бешенства являются высокая температура и во многих случаях боль или необычные, необъяснимые ощущения покалывания, пощипывания или жжения (парестезия) в месте раны».

Возможно последующее развитие двух форм болезни. У людей с буйным бешенством появляются признаки гиперактивности, возбужденное поведение, гидрофобия и иногда аэрофобия. Через несколько дней наступает смерть в результате кардиореспираторной остановки. На паралитическое бешенство приходится около 30 процентов всех случаев заболевания людей. Эта форма бешенства протекает менее драматично и обычно дольше, чем буйная форма. Мышцы постепенно парализуются, начиная с места укуса или царапины. Медленно развивается кома и, в конечном итоге, наступает смерть. При паралитической форме бешенства часто ставится неверный диагноз, что способствует занижению данных о болезни. В случае развития симптомов болезни бешенство почти всегда заканчивается смертельным исходом.

«В целях профилактики бешенства, все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животным и для проведения курса антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью, — рекомендуют специалисты. — Бешенство человека можно предупредить только профилактическими прививками».

ИА «Орелград»