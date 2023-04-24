В Орле в ДТП пострадала 69-летняя пассажирка мотоцикла

Двухколёсный транспорт столкнулся с иномаркой.

ДТП произошло 22 апреля около 10 часов в Орле на перекрёстке Тульской улицы и Ремонтного переулка.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, мотоциклом «Днепр» управлял 71-летний орловчанин, а его пассажиркой являлась 69-летняя женщина.

На регулируемом перекрёстке мототранспорт не поделил дорогу с легковым автомобилем «Рено». За его рулём сидела 48-летняя орловчанка.

Наиболее серьёзно пострадала пассажирка мотоцикла. Её пришлось срочно госпитализировать в больницу Семашко в отделение травматологии. Водитель мототранспорта отказался от госпитализации.

ИА «Орёлград»