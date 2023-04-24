В Орловской области подешевели местные промышленные товары

В регионе замерили индексы цен производителей промышленных товаров.

Орелстат обнародовал оперативные данные об индексах цен производителей промышленных товаров. Речь идет о стоимости продукции, предназначенной для реализации на внутреннем рынке. Согласно сообщению Орелстата, цены производителей промышленных товаров в Орловской области в марте 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,2 процента. Однако за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года они повысились на 2,8 процента.

Замерили статистики и индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции Орловской области. В данном случае в марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 года индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 99,6 процента, в том числе в растениеводстве – 99,5 процента, в животноводстве – 99,7 процента. Иными словами, цены на местную сельхозпродукцию за прошедший месяц немного снизились.

Тем временем, региональное Управление ФАС России подвело итоги планового мониторинга розничных цен на автомобильное топливо на территории Орловской области. Сообщается, что за период с 19 марта по 19 апреля 2023 года розничные цены на топливо, реализуемое на автозаправочных станциях региона, не изменились. В свою очередь Орелстат сообщил, что в марте 2023 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с февралем 2023 года в среднем не изменились, а по сравнению с мартом 2022 года даже снизились на 0,2 процента.

ИА «Орелград»