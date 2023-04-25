Чиновники обещали не допустить мусорного коллапса из-за остановки «ЭкоСити»

25.4.2023 | 15:09 Важное, ЖКХ, Новости

У мусоросортировки под Орлом 24 апреля собралась гигантская очередь.

кадр из ролика Александра Солдатенкова

Вопрос обсудили на сессии Орловского областного Совета 25 апреля. По словам директора предприятия «ЭкоСити» Юрия Парахина, из строя вышло оборудование. Восстановление займет 7 — 10 дней. Он также отметил, что сортировка балансирует на грани банкротства. Согласно действующему тарифу, обработка одной тонны ТКО обходится в 803 рубля, однако реально это стоит 1250 рублей. Разницу ранее компенсировали за счет вторичного сырья. Однако сейчас цены на него обвалились.

Депутат Сергей Потемкин предположил, что в Орловской области скоро будет, как во Франции.

«Они там в дерьме — и мы будем в дерьме», — резко высказался народный избранник.

Руководитель Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Григорий Шайкин упрекнул руководство «ЭкоСити» в создании очереди на сортировку. По словам чиновника, предприятие в случае поломки должно было принимать ТКО без обработки в течение 72 часов. Такие условия прописаны в договоре с регоператором УК «Зеленая Роща».

«Если бы 72 часа Юрий Алексеевич принимал, никто бы не почувствовал того, что произошло накопление суточное, сегодня эта проблема решена», — заявил Григорий Шайкин.

По «форс-мажорному» сценарию мусоровозы перенаправляются на другое предприятие. В данном случае мусоровозы повезли свой груз в «ЭкоГрад».

«Он, конечно, не сможет обработать весь объем, потому что сортировка маленькая. Я надеюсь, тот срок, который Юрий Алексеевич будет ремонтироваться, потом все вернется в исходное состояние», — сказал Шайкин.

Уже 25 апреля никаких очередей нет, заверил чиновник. Он также выразил сомнение, что сразу все три грохота [предназначены для выделения мелкой фракции отходов, которая не может быть использована для дальнейшей переработки(земля, смет, органика)] и транспортировочные ленты «ЭкоСити» вышли из строя.

«Слабо верится», — прокомментировал Шайкин.

Спикер облсовета Леонид Музалевский предположил, что территориальная схема обращения с отходами в Орловской области не совершенна. По его мнению, нужно больше полигонов и предприятий переработки. Сергей Потемкин отметил, что с чистой прибылью в 2,1 млн рублей, которая есть у «ЭкоСити» по итогам 2022 года, о развитии не может быть и речи. По мнению многих депутатов, нужно пересмотреть тариф в сторону увеличения выплат именно сортировке. В настоящих условиях выгодно лишь «возить и хоронить».

«К тарифу никаких претензий быть не может», — оценил Шайкин.

Отметим, сегодня же в ситуации будет разбираться прокуратура региона. На совещание приглашены все ответственные и заинтересованные стороны.

(На фото кадр из ролика Александра Солдатенкова).

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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