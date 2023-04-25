Чиновники обещали не допустить мусорного коллапса из-за остановки «ЭкоСити»

У мусоросортировки под Орлом 24 апреля собралась гигантская очередь.

Вопрос обсудили на сессии Орловского областного Совета 25 апреля. По словам директора предприятия «ЭкоСити» Юрия Парахина, из строя вышло оборудование. Восстановление займет 7 — 10 дней. Он также отметил, что сортировка балансирует на грани банкротства. Согласно действующему тарифу, обработка одной тонны ТКО обходится в 803 рубля, однако реально это стоит 1250 рублей. Разницу ранее компенсировали за счет вторичного сырья. Однако сейчас цены на него обвалились.

Депутат Сергей Потемкин предположил, что в Орловской области скоро будет, как во Франции.

«Они там в дерьме — и мы будем в дерьме», — резко высказался народный избранник.

Руководитель Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Григорий Шайкин упрекнул руководство «ЭкоСити» в создании очереди на сортировку. По словам чиновника, предприятие в случае поломки должно было принимать ТКО без обработки в течение 72 часов. Такие условия прописаны в договоре с регоператором УК «Зеленая Роща».

«Если бы 72 часа Юрий Алексеевич принимал, никто бы не почувствовал того, что произошло накопление суточное, сегодня эта проблема решена», — заявил Григорий Шайкин.

По «форс-мажорному» сценарию мусоровозы перенаправляются на другое предприятие. В данном случае мусоровозы повезли свой груз в «ЭкоГрад».

«Он, конечно, не сможет обработать весь объем, потому что сортировка маленькая. Я надеюсь, тот срок, который Юрий Алексеевич будет ремонтироваться, потом все вернется в исходное состояние», — сказал Шайкин.

Уже 25 апреля никаких очередей нет, заверил чиновник. Он также выразил сомнение, что сразу все три грохота [предназначены для выделения мелкой фракции отходов, которая не может быть использована для дальнейшей переработки(земля, смет, органика)] и транспортировочные ленты «ЭкоСити» вышли из строя.

«Слабо верится», — прокомментировал Шайкин.

Спикер облсовета Леонид Музалевский предположил, что территориальная схема обращения с отходами в Орловской области не совершенна. По его мнению, нужно больше полигонов и предприятий переработки. Сергей Потемкин отметил, что с чистой прибылью в 2,1 млн рублей, которая есть у «ЭкоСити» по итогам 2022 года, о развитии не может быть и речи. По мнению многих депутатов, нужно пересмотреть тариф в сторону увеличения выплат именно сортировке. В настоящих условиях выгодно лишь «возить и хоронить».

«К тарифу никаких претензий быть не может», — оценил Шайкин.

Отметим, сегодня же в ситуации будет разбираться прокуратура региона. На совещание приглашены все ответственные и заинтересованные стороны.

(На фото кадр из ролика Александра Солдатенкова).

ИА «Орелград»