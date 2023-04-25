Мценск заработал на продаже клуба, но не смог продать вагон-дом

Власти райцентра представили отчет о приватизации за 2022 год.

Администрация города Мценска отчиталась о результатах исполнения плана приватизации муниципального имущества за 2022 год. Документ был представлен на утверждение в Горсовет народных депутатов. Из него следует, что план предполагал поступление в бюджет 18,745 миллиона рублей. Такой должна была быть выручка от реализации муниципального имущества, если бы удалось продать все, что планировалось. Однако в бюджет города по итогам прошедшего года поступило 15,21 миллиона рублей, то есть годовой план был выполнен на 81 процент.

В мэрии отмечают, что в 2022 году было организовано 10 аукционов в электронной форме и четыре продажи посредством публичного предложения. При этом в прогнозный план приватизации муниципального имущества именно на 2022 год было включено всего два лота, ни один из которых не был продан. Причиной стало отсутствие заявок на участие. Так, помещение площадью 79,8 кв. м, расположенное на улице Машиностроителей, выставлялось на продажу 5 раз, но ни разу потенциальные покупатели не объявились.

Не было продано и имущество АБЗ, расположенное в деревне Подмокрое Мценского района. Впрочем, оно было включено в план приватизации только 25 ноября 2022 года. Власти еще не успели организовать торги, в прошлом году успели лишь заказать оценку рыночной стоимости объектов. Пустить с молотка в данном случае планируется здание склада и мастерских АБЗ, здание вагона-дома площадью 29,5 кв. м и земельный участок площадью 7329,5 кв. м.

Откуда же взялась многомиллионная выручка? Ответ прост: в течение 2022 года продолжали реализовываться объекты, включенные в план приватизации 2021 года, но не проторгованные ранее в связи с отсутствием заявок. Торги объявлялись 9 раз, продать удалось три объекта: муниципальное имущество, расположенное на улице Карла Маркса, клуб с земельным участком в микрорайоне Коммаш и муниципальное имущество, расположенное в Микрорайоне 1. Как и в 2021 году, в прошлом году не удалось продать основную часть имущества станции юннатов.

ИА «Орелград»