Орловцам дадут деньги на покупку квадроциклов и дирижаблей

Стали известные условия предоставления грантов на «Агротуризм».

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило порядок предоставления гранта «Агротуризм». Средства будут выделяться из региональной казны. Власти четко определили условия предоставления такой меры поддержки. Грант «Агротуризм» предназначен на финансовое обеспечение затрат получателя, связанных с реализацией конкретного проекта развития сельского туризма.

Средства могут быть израсходованы только на целевые направления, в частности, на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения, в том числе модульных, объектов туристского показа и развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы. Тратить бюджетные средства также разрешено на подключение объектов к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным, на проведение работ по благоустройству территорий, используемых для оказания услуг в сфере сельского туризма.

Кроме того, грант можно тратить на приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря. В данном случае в список включены: тенты и палатки, домики деревянные для содержания зверей, животных и птиц, пароконвектоматы, оборудование для производства хлебобулочных изделий, карусели, качели, тиры и прочие аттракционы, снегоходы и квадроциклы, суда круизные, суда экскурсионные и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров, паромы всех типов, суда прогулочные или спортивные, лодки гребные, шлюпки и каноэ, аэростаты и дирижабли, планеры, дельтапланы и прочие безмоторные летательные аппараты и др. Причем приобретение указанного оборудования, снаряжения и инвентаря, бывших в употреблении и эксплуатации, не допускается.

Размеры гранта «Агротуризм» заметно варьируются в зависимости от того, сколько денег в проект готов вложить сам получатель. Так, самый маленький грант составит до 3 миллионов рублей при условии, что соискатель вложит в проект не менее 10 процентов его стоимости. Если же он готов вложить не менее 25 процентов, то размер гранта будет увеличен до 10 миллионов рублей включительно. Срок освоения средств гранта «Агротуризм» составляет не более 18 месяцев со дня получения указанных средств.

«В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта «Агротуризм» в установленный срок, срок освоения средств гранта «Агротуризм» может быть продлен по решению департамента, но не более чем на 6 месяцев», — говорится в постановлении правительства региона. Размер гранта «Агротуризм», предоставляемого конкретному заявителю, определяется комиссией по организации и проведению отбора проектов развития сельского туризма, созданной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

ИА «Орелград»