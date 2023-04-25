Орловчанке дали 12 лет за жестокое убийство

25.4.2023 | 15:27 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Она облила сожителя бензином и подожгла.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Преступление произошло в октябре минувшего года в Заводском районе Орла на территории садоводческого товарищества. 41-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, начала конфликтовать со своим 41-летним сожителем. После чего совершила то, что суд счёл «убийством с особой жестокостью». Пострадавший скончался в больнице.

Как сообщает областное Управление Следственного комитета, женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительном учреждении общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орёлград»

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