Орловчанке дали 12 лет за жестокое убийство

Она облила сожителя бензином и подожгла.

Преступление произошло в октябре минувшего года в Заводском районе Орла на территории садоводческого товарищества. 41-летняя женщина, находясь в нетрезвом состоянии, начала конфликтовать со своим 41-летним сожителем. После чего совершила то, что суд счёл «убийством с особой жестокостью». Пострадавший скончался в больнице.

Как сообщает областное Управление Следственного комитета, женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительном учреждении общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИА «Орёлград»